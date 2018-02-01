بالفيديو.. شجرة تسقط على سائق بالطريق العام
رصدت كاميرات المراقبة في إحدى الطرق العامة مدينة يولين بجنوب الصين ، تعرض سائق دراجة نارية منحوس لموقف صادم ، حيث سقطت شجرة في نفس توقيت عبور السائق للطريق .
وأظهرت الكاميرا سائق الدراجة يسير على الطريق قبل أن تسقط فوقه الشجرة، ويقع على الأرض، ويمكن رؤية المارة يلتفون حول الرجل، ويحاولون مساعدته على الوقوف وإبعاده عن الطريق.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3619 ] نشر منذ 1 ساعة
يوووهـ شكل الشجرهـ زعلانه علشان
لم يسلم ع انقلش من الصباح
Good morning صباح الخير
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه