شركات التأمين تتكبد 11.79 مليار دولار جراء حرائق ” كاليفورنيا “

كاليفورنيا(صدى):

أوضحت أحد المصادر، أن شركات التأمين الأمريكية، ستتكلف 11.79 مليار دولار؛ حيث هناك ما يقرب من 45 ألف طلب للحصول على تعويض تأمين جراء تضرر أو دمار ممتلكات، مؤمن عليها بسب حرائق ولاية ” كاليفورنيا ” الأمريكية، العام الماضي.

ومن الجدير بالذكر، أن حرائق كاليفورنيا، تسببت في أضرار ودمار لأكثر من 32 ألف منزل و4300 استثمار و8200 مركبة، وأن هذه المبالغ التأمينية نظير ممتلكات مؤمن عليها، يجعل من حرائق كاليفورنيا العام الماضي الأكثر تكلفة في تاريخ الولاية.

ويُعد هذا الحريق أكثر حريق مكلف في الولاية، بخلاف حريق العام الماضي، كان في 1991م وبلغت مستحقات التأمين 2.7 مليار دولار فقط.

يُذكر أن ولاية ” كاليفورنيا ” الأمريكية قد تعرضت لحرائق ضخمة خلال الفترة الماضية، دخلت في كارثة طبيعية جديدة، حيث اجتاحتها مياه الفيضانات، كما أدت عواصف رعدية وأمطار غزيرة هطلت على مدى يومين متتاليين في جنوب كاليفورنيا إلى انهيارات أرضية في منطقة لم تنفض عنها بعد رماد الحريق.