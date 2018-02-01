آبل تعترف بإبطاء أجهزة آيفون للحفاظ علي حيويتها وصحة بطاريتها

نورة الشهري (صدى):

اعترفت شركة أبل في ديسمبر الماضي بإبطاء أجهزة ” آيفون ” سرًا في محاولة للحفاظ على حيويتها وصحة بطاريتها، و لتهدئة غضب المستهلكين، قامت بطرح بطاريات جديدة لجوالات آيفون 6، و6 إس، و6 إس بلس مقابل 29 دولارًا بدلًا من 79 دولارًا.

كما أكدت آبل يوم الأربعاء، إنها لن تحد من كفاءة جوالات ” آيفون ” عن عمد لدفع المستخدمين إلى شراء النسخ الجديدة، في أول استجابة رسمية للتقارير التي أفادت بتحقيق وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في إبطاء الشركة للأجهزة القديمة.

وصرحت آبل في بيان خاص لها أمس، أنها ستصدر تحديثًا برمجيًا جديدًا خلال الربيع المقبل، وذلك لمنح المستهلكين نظرة أكثر شفافية حول حالة جوالاتهم، كما سيشمل خيارا لإيقاف التحديثات التلقائية المتعلقة بسرعة الجهاز.