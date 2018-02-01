صحة المدينة: الخدمات المقدمة في مستشفى أحد تتخطى مليون و700 ألف فحص مخبري
أعلنت صحة المدينة المنورة، اليوم الخميس، عن احصائيات الخدمات المقدمة في مستشفى أحد خلال العام الماضي 2017.
وقالت صحة المدينة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن هناك 1.712.868 فحصًا مخبريًا، وأكثر من 442 ألف مراجعة للطوارئ، وبلغ عدد زيارات العيادات الخارجية أكثر من 84 ألف زيارة.
وأضافت ” الصحة ” أن عدد الخدمات المقدمة من قبل عيادات العيون، وصل إلى أكثر من 50 ألف خدمة، بينما تخطت خدمات عيادات الأسنان 16 ألف خدمة.
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