صحة المدينة: الخدمات المقدمة في مستشفى أحد تتخطى مليون و700 ألف فحص مخبري

نايف السالم(صدى):

أعلنت صحة المدينة المنورة، اليوم الخميس، عن احصائيات الخدمات المقدمة في مستشفى أحد خلال العام الماضي 2017.

وقالت صحة المدينة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن هناك 1.712.868 فحصًا مخبريًا، وأكثر من 442 ألف مراجعة للطوارئ، وبلغ عدد زيارات العيادات الخارجية أكثر من 84 ألف زيارة.

وأضافت ” الصحة ” أن عدد الخدمات المقدمة من قبل عيادات العيون، وصل إلى أكثر من 50 ألف خدمة، بينما تخطت خدمات عيادات الأسنان 16 ألف خدمة.