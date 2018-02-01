” العرفج ” يطالب بمحاسبة المسؤولين بشأن الوظائف المعلن عنها

عادل الحربي(صدى):

طالب أحمد العرفج، عامل المعرفة و الكاتب الساخر، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بمحاسبة المسؤولين على تصريحاتهم حول توافر عدداً كبيراً من الوظائف المتوفرة.

حيث تفاجأت المديرية العامة للجوازات، بورود طلبات توظيف نسائي من مواطنات سعوديات يقدر عددها بـ 107 آلاف طلب خلال أسبوع واحد فقط ، وذلك لشغل الوظائف المتاحة التي يبلغ عددها فقط 140 وظيفة للعنصر النسائي في المنافذ البرية والبحرية والبرية المختلفة.

يذكر أن المديرية العامة للجوازات، كانت قد طرحت عبر موقعها الإلكتروني، عدداً من الوظائف الشاغرة قدرها ” 140 وظيفة ” خلال الأسبوع الماضي، للعمل في جوازات المطارات والمنافذ الأخرى، وذلك لرتبة ” جندي _ جوازات ” ، والتي تشترط أن تكون المتقدمات خريجات الثانوية العامة، أو ما يعادلها من المواطنات السعوديات.