النساء أكثر انجذابا للرجل المرتبط عاطفيا
وجدت الدراسات الحديثة أن النساء أكثر انجذابا للرجال الذين في علاقة عاطفية مع غيرهن.
وسواء كانت هذه العلاقة العاطفية علاقة زواج أو حب، فإن هذا الرجل يعتبر أكثر جاذبية من غيره، بحسب ما يقول خبراء علم النفس، حيث يجدن هذا الرجل أكثرا وفاء وكذلك أكثر لطفاً وقادرا على بناء علاقة ناجحة.
وأفادت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية أنه تم إجراء الاختبار على 49 امرأة من المتطوعين لتقييم وجوه الرجال وأيديهم وأجسادهم، وتم ذلك مرتين، مرة أولى ومرة أخرى بعد التعرف على اختيارات النساء الأخريات، وقد انتقلوا من معدل 13 % إلى 14% بعد التعرف على آراء الأخريات.
وقال مشرف الأبحاث، الدكتور كيت كروس من جامعة سانت أندروز: “ يبدو أن النساء ينسخن تفضيلات زميلاتهن من النساء الأخريات، ولكن هذا قد يكون ببساطة لأن البشر لديهم ميل عام للتأثر بآراء الآخرين ”.
كان زمان[ عدد التعليقات: 2387 ] نشر منذ 19 دقيقة
ههههههه
راحوا فيها المتزوجين … الله يعين الواحد بيقطع نفسه للمعجبات ..
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3619 ] نشر منذ 6 دقائق
ربما السبب الرئيسي انهن يشعرن بحنان الابوة والأمان معه اكثر
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24040 ] نشر منذ 5 دقائق
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لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24040 ] نشر منذ 4 دقائق
الكذب زاد ياصدى