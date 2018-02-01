النساء أكثر انجذابا للرجل المرتبط عاطفيا

متابعات(صدى):

وجدت الدراسات الحديثة أن النساء أكثر انجذابا للرجال الذين في علاقة عاطفية مع غيرهن.

وسواء كانت هذه العلاقة العاطفية علاقة زواج أو حب، فإن هذا الرجل يعتبر أكثر جاذبية من غيره، بحسب ما يقول خبراء علم النفس، حيث يجدن هذا الرجل أكثرا وفاء وكذلك أكثر لطفاً وقادرا على بناء علاقة ناجحة.

وأفادت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية أنه تم إجراء الاختبار على 49 امرأة من المتطوعين لتقييم وجوه الرجال وأيديهم وأجسادهم، وتم ذلك مرتين، مرة أولى ومرة أخرى بعد التعرف على اختيارات النساء الأخريات، وقد انتقلوا من معدل 13 % إلى 14% بعد التعرف على آراء الأخريات.

وقال مشرف الأبحاث، الدكتور كيت كروس من جامعة سانت أندروز: “ يبدو أن النساء ينسخن تفضيلات زميلاتهن من النساء الأخريات، ولكن هذا قد يكون ببساطة لأن البشر لديهم ميل عام للتأثر بآراء الآخرين ”.