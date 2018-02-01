بعد خسارة تشيلي الموجعة.. كونتي: الفوز بالدوري غير ممكن

نواف السالم(صدى):

صرَّح الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، بأنه لو نجح الفريق في تحقيق مركزاً مؤهلاً بدوري الأبطال نهاية الموسم، فسيعد ذلك النجاح الأكبر في الموسم.

وأشار ” كونتي ” ، إلى أن الفوز بالبريميير ليج، أصبح غير ممكناً، وذلك عقب خسارة الفريق أمام بورنموث ضمن الجولة الـ25 من الدوري، بنتيجة 3-0.

ورفض ” كونتي ” ، البحث عن أي أعذار لخسارة الفريق التي وصفها بـ ” الموجعة ” ، مؤكداً على ضرورة التفكير في القادم، وطي صفحة الماضي.