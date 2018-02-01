بعد خسارة تشيلي الموجعة.. كونتي: الفوز بالدوري غير ممكن
صرَّح الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، بأنه لو نجح الفريق في تحقيق مركزاً مؤهلاً بدوري الأبطال نهاية الموسم، فسيعد ذلك النجاح الأكبر في الموسم.
وأشار ” كونتي ” ، إلى أن الفوز بالبريميير ليج، أصبح غير ممكناً، وذلك عقب خسارة الفريق أمام بورنموث ضمن الجولة الـ25 من الدوري، بنتيجة 3-0.
ورفض ” كونتي ” ، البحث عن أي أعذار لخسارة الفريق التي وصفها بـ ” الموجعة ” ، مؤكداً على ضرورة التفكير في القادم، وطي صفحة الماضي.
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