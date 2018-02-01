وكيل إمارة جازان يقف على جاهزية قرية جازان التراثية بالجنادرية

تركي السالم(صدى):

قام وكيل إمارة منطقة جازان محمد بن سعيد الحجري, أمس, بجولة تفقدية لقرية جازان التراثية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية.

وأطلع وكيل إمارة منطقة جازان خلال الجولة على جاهزية قرية جازان التراثية بالجنادرية لاستقبال زوار المهرجان من خلال ما تحويه القرية من أقسام وأركان تراثية تمثل النمط العمراني والجغرافي والتاريخي لمنطقة جازان التي تشمل المركز العمراني والحضري ” العشة الجازانية والبيت الجبيلي” الذي يمثل القطاع الجبلي والبيت الفرسان ما يحمله من تراث وحاضرة جزر فرسان التابعة للمنطقة.

ووقف وكيل إمارة المنطقة على مدى جاهزية الجهات الحكومية والخاصة المشاركة ضمن وفد المنطقة من خلال الأركان الخاصة بالجهات الحكومية والأسر المنتجة وأصحاب المهن والحرف اليدوية التي عرفت بها المنطقة في مجالات الزراعة والصيد والتجارة وغيرها من المهن.

وأكد الحجري في ختام الجولة أن الزيارة جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز, أمير منطقة جازان, وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز, أمير منطقة جازان بالنيابة, للوقوف على سير العمل في جناح المنطقة المشارك بالجنادرية, معرباً عن سعادته بما شاهده ولمسه من جاهزية لمختلف الجهات المشاركة, متمنياً التوفيق والسداد للمشاركين في المهرجان بما يبرز الوجه الحضاري والإرث التاريخي والتراثي الهام لمنطقة جازان.