السحيمي يشدد على أهمية النهوض بالعمل في ختتام الملتقى السنوي لمدراء العيادات الشاملة

سعيد العجل(صدى):

أكد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي في ختام الملتقي السنوي لمدراء الإدارات والعيادات الشاملة خلال الحوار المفتوح في اليوم الأخير من الملتقى على أهمية النهوض بالعمل و رفع سقف الطموحات و الأداء تحقيقاً لطموحات وتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله وتعليمات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية و طلب من مدراء العيادات الشاملة العمل على تنفيذ المبادرات التي من شأنها الارتقاء بالعمل لتشكل مع مستشفى قوى الأمن بالرياض ومكة والدمام منظومة متكاملة لخدمة منسوبي رجال الأمن. الجدير بالذكر انه قد شارك في الملتقى ما يقارب (120) مسؤولا واشرف على الإعداد نخبة من القيادات بالإدارة وعلى رأسها العميد طبيب كمال النزاوي مساعد المدير العام واشتملت الفعاليات على محاضرات و ورش عمل تم خلالها مناقشة و استعراض كافة الأمور المتعلقة بالعيادات الشاملة و المراكز فيما يتعلق بالآلية المناسبة لإدارة تلك العيادات الشاملة و المعوقات التي تواجهها في التموين الطبي و توريد الأدوية و التأكيد على ضرورة تطبيق معايير الجودة في عملها للارتقاء بمستواها .

وأدار الجلسات العقيد دكتور / محمد بن عبدالله بن كشم مدير إدارة المراكز حيث بحث عن أفضل السبل و الطرق للارتقاء بالمنظومة الإدارية في تلك العيادات و معالجة المعوقات و الخروج بالحلول المناسبة التي تضمن تطبيق السياسات و الإجراءات في هذا الشأن للرفع من مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمراجعين و المستفيدين .

وعلى هامش فعاليات الملتقى زار مدراء العيادات الشاملة مستودع الإدارة و المجهز على احدث طراز و تم الشرح لهم عن آلية العمل فيه من قبل إدارة التموين الطبي و كما عقدت أيضا ورشة عمل مكثفة مع الشركة الموردة للأدوية ( نوبكو ) لبحث أسس آلية العمل لديهم و مناقشة أفضل الطرق لضمان جودة العمل المتبادل بين الشركة الموردة و إدارة التموين الطبي و العيادات الشاملة و الخروج بحلول للمعوقات التي تواجهها العيادات الشاملة في ذلك .

كما تم عقد عدة محاضرات مكثفة برئاسة العقيد دكتور / ممدوح العنزي مدير إدارة الجودة و متابعة المقدم / فيصل السويداء تم الحديث فيها عن أهمية تطبيق معايير الجودة في العيادات الشاملة و العمل على رفع الأداء فيها و مناقشة ومعالجة ابرز الأخطاء التي قد تعيق من الالتزام بتلك المعايير و قد اختتمت تلك الجلسات بمحاضرة عن سلامة المرضى ألقاها مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى .

الدكتور السحيمي خلال الحوار المفتوح مع مدراء الإدارات



مدراء العيادات الشاملة داخل مستودع الأدوية



الدكتور كمال النزاوي أشرف على الفعاليات