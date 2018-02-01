الفيحاء يعلن عن الموعد الجديد لمباراة الفتح

طلال الغامدي(صدى):

قال نادي الفيحاء أن موعد مباراته أمام نادي الفتح في إطار لقاءات الجولة ال23 من بطولة دوري المحترفين لكرة القدم قد تغير.

وأضاف الفيحاء، في تغريدة له عبر موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن موعد مباراة الفريق أمام الفتح سيكون الخميس الموافق الأول من مارس بدلًا من الثالث من مارس، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بمدينة الأحساء.

ويذكر أنه يحتل الفيحاء المركز الثامن ببطولة دوري المحترفين برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد نادي الفتح في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.