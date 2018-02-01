مستشفى رابغ العام يستقبل مراجعيه بعد انتهاء أعمال تطوير البنية التحتية التطوير

نايف السالم(صدى):

أوضحت صحة جدة أن مستشفى رابغ العام بدء في استقبال مراجعيه بعد انتهاء أعمال مشروع البنية التحتية بالمستشفى، التي ستكون إضافة مميزة للمستشفى .

وشمل المشروع إعادة تأهيل وترميم وحدة الغسيل الكلوي الداخلي، وإعادة تأهيل وترميم الطوارئ، وقسم العمليات، بالإضافة إلى إعادة وتأهيل قسم المختبر وقسم الأشعة، إلى جانب إعادة وتأهيل قسمي النساء والولادة والعيادات الخارجية إضافة إلى الأعمال الأخرى.

ومن جهة ثانية دشّن مستشفى رابغ العام برنامج نظام الإحالة بين المراكز الصحية بالمحافظة والمستشفى، حيث يتيح هذا النظام للمرضى والمراجعين للمراكز الصحية بالمحافظة الحصول على موعد في العيادات التخصصية بمستشفى رابغ العام دون الحاجة إلى مراجعة المستشفى لحجز موعد مسبق وستصل للمريض رسالة قصيرة يتلقاها جواله آلياً ليتمكن من الحضور في الموعد المحدد.