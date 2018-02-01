ارتفاع عدد القتلى إلى 21 في الاحتجاجات ضد انتهاكات النظام الإيراني

طهران(صدى):

ارتفع عدد القتلى إلى 21 قتيلًا، مساء أمس الأربعاء، في محافظة أصفهان الإيرانية، في الاحتجاجات الإيرانية المستمرة؛ وذلك وسط حملة من الاعتقالات شملت أكثر من 450 شخصًا بكافة المدن الايرانية.

وأشارت مصادر إلى أنه تم قتل ستة متظاهرين في مواجهات مع قوات الأمن فيما كانوا يحاولون مهاجمة مركز للشرطة في مدينة قهدريجان في نفس المحافظة، كما قتل فتى في الـ11 من العمر وأصيب والده بجروح بنيران متظاهرين أثناء عبورهما قرب تجمع في خميني شهر.