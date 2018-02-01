هولندي يساعد حماته على الانتحار

أمستردام(صدى):

أثارت قضية الهولندي ” ألبرت هيرينغا ” جدل شرس في هولندا حول قضايا المساعدة علي الانتحار، حيث أدانت محكمة استئناف هولندية رجلا متهما بمساعدة والدة زوجته (99 عاما) على الانتحار.

حيث قام هيرينغا عام 2013 بإعطاء والدة زوجته في يونيو 2008 “ مزيجا من العقاقير ” لمساعدتها على الانتحار، وقرر القانون إعادة محاكمته من جديد.

فحكمت محكمة مدينة ” سيرتوخيمبوس ” علي المتهم بالسجن لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، وذلك يعني أنه لن يدخل السجن إلا إذا قام بارتكاب جريمة أخرى.

وعلي الرغم من سماح القانون الهولندي بالقتل الرحيم على يد طبيب في ظروف محددة للغاية، لكن مساعدة شخص على الانتحار يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام مع الغرامة.