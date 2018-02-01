هولندي يساعد حماته على الانتحار
أثارت قضية الهولندي ” ألبرت هيرينغا ” جدل شرس في هولندا حول قضايا المساعدة علي الانتحار، حيث أدانت محكمة استئناف هولندية رجلا متهما بمساعدة والدة زوجته (99 عاما) على الانتحار.
حيث قام هيرينغا عام 2013 بإعطاء والدة زوجته في يونيو 2008 “ مزيجا من العقاقير ” لمساعدتها على الانتحار، وقرر القانون إعادة محاكمته من جديد.
فحكمت محكمة مدينة ” سيرتوخيمبوس ” علي المتهم بالسجن لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، وذلك يعني أنه لن يدخل السجن إلا إذا قام بارتكاب جريمة أخرى.
وعلي الرغم من سماح القانون الهولندي بالقتل الرحيم على يد طبيب في ظروف محددة للغاية، لكن مساعدة شخص على الانتحار يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام مع الغرامة.
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 1132 ] نشر منذ 2 ساعتين
استغفر الله المسكينه عمرها ٩٩ سنه مستعجلين عليها كم بقى من عمرها قد اللي راح خلوها في حالها
يارب احفظنا ❤️
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1421 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما قصر
ارتاح منها واشترى مخة
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3619 ] نشر منذ 1 ساعة
احمدك ربي ع نعمة الإسلام والعقل
سوف يجمعها الله ليوم لا ريب فيه
هو من يحي العظام وهي رميم
سبحانه لا يعجزهـ اي شيئ
وحسبنا الله ونعم الوكيل
خسرت الدنيا والآخرهـ
ذلك هو الخسرآن المبين