إضافة 10 % على المخصص الشهري لمبتعثين المملكة بـ ” أمريكا “

واشنطن(صدى):

وضعت الملحقية الثقافية السعودية في أمريكا، اليوم الخميس الموافق 1 فبراير الجاري، المخصصات المالية لهذا الشهر، في حسابات المبتعيثين، حيث جاء ذلك بعد إعلان وزارة التعليم لشؤون البعثات، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، عن إضافة 10% على المخصص الشهري للمبتعثين.

وشملت هذه المخصصات ، المراقبين والموظفيين المبتعثين من الجامعات السعودية، موضحة أن ذلك يأتي تنفيذًا للأمر الملكي الكريم.

وكانت الملحقة الثقافية، قد شاركت الأربعاء، بمنتدى الشباب السابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والحوار الوزاري، بمقر الأمم المتحدة في ” نيويورك ” .