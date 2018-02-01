تعرف على 5 مهام تقوم بها جواري الموت في مجالسهن الخاصة
نشر المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال) اليوم الخميس إنفوجرافيك يوضح دور المتطرفات في دعم الإرهابيين والتنسيق لهم.
وأوضح المركز أن المتطرفات في مجالس الإرهاب الإلكتروني تعكف على ترويح الشائعات المضللة عبر جيوش المعرفات النسائية.
وأضاف المركز أن ادوار المتطرفات تتباين في التنسيق والنشر الإلكتروني والبرمجة والدعم اللوجيستي واستقطاب العناصر الجديدة.
حسن ابو انس[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمدلله على نعمه الاسلام
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3619 ] نشر منذ 2 ساعتين
اخزاكم الله من متشددات تكفيريات
يا بتاع ليالي جهاد النكاح والزنى المباح