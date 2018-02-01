تعرف على 5 مهام تقوم بها جواري الموت في مجالسهن الخاصة

عادل الحربي (صدى):

نشر المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال) اليوم الخميس إنفوجرافيك يوضح دور المتطرفات في دعم الإرهابيين والتنسيق لهم.

وأوضح المركز أن المتطرفات في مجالس الإرهاب الإلكتروني تعكف على ترويح الشائعات المضللة عبر جيوش المعرفات النسائية.

وأضاف المركز أن ادوار المتطرفات تتباين في التنسيق والنشر الإلكتروني والبرمجة والدعم اللوجيستي واستقطاب العناصر الجديدة.