” الجوع ليلا ” مشكلة تؤرق الكثير.. دراسة تكشف الأسباب

متابعات(صدى):

أظهرت نتائج دراسة جديدة، أسباب شعور الأشخاص برغبة شديدة في تناول الطعام ليلاً، كاشفة أن هرمون ” جريلين ” الموجود بالأمعاء يرتفع بشدة ليلاً، وهو هرمون يحفز الجسم على الشعور بالجوع.

وأوضحت نتائج الدراسة التي أجريت على 32 من الرجال والنساء، الذين يعانون من السمنة المفرطة، أن هرمونات ” ليبتين ” الخاص بالشبع، تكون قليلة عند بعض الأشخاص في فترات الليل.

وأشار الباحثون، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن بشكل غير طبيعي، يكون لديهم تقلبات في الهرمونات خلال فترات اليوم.