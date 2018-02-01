كوريا الجنوبية واليابان وجها ضربة موجعه للاقتصاد القطري خلال 2017

طلال الضوي(صدى):

أكدت مصادر اقتصادية انخفاض الاحتياطات الأجنبية لمصرف قطر المركزي إلى 37.5 مليار ريال بنسبة 13.7% خلال عام 2017، منخفضًا من 43.4 مليار دولار في 2016.

وأوضح الاقتصاديون أن صادرات قطر النفطية إلى آسيا خلال 2017 وصلت لأدنى مستوى منذ 27 عامًا، حيث خسرت ربع صادراتها لصالح بدائل خليجية أخرى.

وأضافوا أن كوريا الجنوبية خفضت وارداتها من النفط الخام القطري لأدنى مستوى منذ 7 أعوام إلى 65 مليون برميل، بنسبة 26%، كما خفضت اليابان وارداتها بنسبة 23% في 2017، ما يعتبر ضربة مزدوجة إليها.

كما أشاروا إلى أن اليابان رفعت وارداتها النفطية من المملكة بـ8.1% فيما ارتفعت الحصة السعودية بالسوق إلى مستوى قياسي بلغ 40.2% في 2017.