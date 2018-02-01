بالصور.. تعليم مكة وطب أسنان أم القرى يدشنان العيادات المتنقلة لمبادرة ” ابتسامة مكة “

سعيد العجل(صدى):

دُشنت صباح اليوم أولى محطات الزيارات الميدانية لمبادرة ابتسامة مكة والتي تستهدف قرابة ٣٠٠٠ طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية وذلك بمدرسة الحسن البصري الابتدائية كأول محطات تفعيل المبادرة .

وجاء التدشين بحضور وكيل كلية طب الأسنان بجامعة أم القرى الدكتور محمد الحارثي ومدير الشؤون الصحية المدرسية بتعليم مكة بالإنابة بدر عبدالله المقاطي ومساعد مدير مكتب تعليم غرب مكة للشؤون المدرسية محمد خاتم الحارثي وقائد المدرسة علي الجابري .

وتهدف اتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين إلى تعزيز صحة الفم تحت مسمى ” ابتسامة مكة ” لـ ثلاثة آلاف طالب وطالبة بمدارس تعليم مكة ، من خلال الزيارات الميدانية التي ستقوم بها العيادات المتنقلة بكلية طب الأسنان للمساهمة في تثقيف وتوعية المجتمع بشكل عام وطلاب المدارس الابتدائية بشكل خاص .

وقال بدر المقاطي مدير الشؤون الصحية المدرسية بالإنابة إن المبادرة التي انطلقت اليوم بهذه المدرسة ستُنفذ يوم كل خميس بمجموعة من المدارس الابتدائية طيلة الفصل الدراسي الثاني لتشمل أكبر شريحة ممكنة من الطلاب ، مشيراً إلى أن العناية الجيدة بصحة الفم والأسنان أمر ضروري باعتبارها المدخل الرئيس لجسم الإنسان وهو ضمن البرامج التي يُعنى بها التعليم , والتي تهدف إلى نشر الوعي الطبي والوقائي للأسنان لدى طلاب الفئات السنية المستهدفة ، وتثقيفهم وتوعيتهم بكيفية تنظيف الأسنان، وأهميتها للمحافظة على صحة الإنسان , وتعزيز الجانب التثقيفي لديهم ليواصلوا نشاطهم اليومي بصحة جيدة .

من جهته أبان وكيل كلية طب الأسنان بجامعة أم القرى الدكتور محمد الحارثي بأنه سيتم إجراء الكشف الطبي على طلاب المدارس المستهدفة وعمل جلسات الفلورايد من خلال زيارات منتظمة للمدارس ، والتدخل العلاجي المناسب لمشاكل التسوس وأمراض اللثة ، بالإضافة لعمل إحصائية عن نسبة التسوس وأمراض اللثة في المجتمع المدرسي، وتحليل نتائج تلك الإحصائيات لعمل قاعدة بيانات عن نسب التسوس لدى الأطفال في مكة المكرمة للأعمار المختلفة ، مشيراً إلى أنه سيتم الكشف على نحو ثلاثة آلاف طالب وطالبة خلال العام الدراسي الواحد .