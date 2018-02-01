” كلود بويل ” يوضح أسباب فشل انتقال ” محرز ” لمانشيستر سيتي

طلال الغامدي(صدى):

أوضح مدرب ليستر سيتي الإنجليزي، الفرنسي كلود بويل، أنه كان على استعداد؛ لتقبل رحيل رياض محرز إلى غريمه المحلي مانشستر سيتي، لكنهما فشلا في التوصل لاتفاق في اليوم الأخير للانتقالات الشتوية.

ومن الجدير بالذكر، أن ” ليستر ” رفض عرضًا أخيرًا بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني ” 92 مليون دولار ” ، إضافة إلى لاعب لم يتم الكشف عن اسمه؛ من أجل ضم ” محرز “، وهي صفقة كانت ستصبح قياسية لنادي مانشستر.

وفي هذا السياق، قال ” بويل ” : ” كنت على استعداد لتقبل الوضع، رحل أم لا هذه صفقة بين الناديين ” ، مشيرًا إلى أن استمراره أمر جيد للفريق.

وعلى صعيد آخر، قال ” محرز ” : ” لا أتحدث كثيراً عن الأمر، الانتقالات الشتوية انتهت؛ لذا فالمجموعة التي لدي هي من ستلعب حتى نهاية الموسم ” .

يُذكر أن رياض محرز كان يأمل في الانتقال إلى فريق المدرب بيب غوارديولا، ورحل وهو في حالة حزن بعد فشل الصفقة.