دراسة مصرية: ” تنظيم الأسرة ” و ” منع الحمل ” عرفوا منذ العصر الفرعوني

القاهرة(صدى):

كشفت دراسة مصرية صادرة عن مركز الأقصر للدراسات والحوار والتنمية في مصر، أن ” تنظيم الأسرة ” و ” وسائل منع الحمل ” أمور عُرفت منذ عهد الفراعنة، حيث كانت الأسرة قديماً لديها الكثير من الأبناء، فلا تستطيع تحمل أعباء أطفال جدد.

حيث أوضحت الدراسة أن اللجوء لمنع الحمل كان الطريقة الوحيدة لوقف إنجاب مزيد من الأبناء، حيث ظهرت حينها وصفات شعبية لمنع الحمل، مثل تناول الزوجات لألياف نباتية مغلفة بخليط من اللبن الرائب والعسل، وملح النطرون وروث التماسيح.

كما توصلت الدراسة لأن قدماء المصريين عرفوا أيضاً، ما يعرف اليوم بـ ” اختبار الحمل ” لمعرفة جنس الجنين، كما أظهرت أن الزوجات والأزواج الذين كانوا لا يستطيعون الإنجاب، كانوا يلجأون لـ ” التبني ” خلال حقبة الفرعونية بمصر.