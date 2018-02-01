مورينيو: كنا سيئين للغاية أمام توتنهام

نواف السالم(صدى):

قال المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، جوزيه مورينيو، عقب الخسارة التي تلقاها من توتنهام في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، أن المباراة بدأت باستقبال مرمى فريقه لهدف سخيف، كان له تأثير كبير في سير أحداث المباراة، لأن توتنهام تمكن من اللعب بالطريقة التي يحب أن يلعب بها.

وأضاف موينيو، ” الفريق الذي يطمح في تحقيق الفوز عليه أن يقوم بتسجيل الأهداف، في هذه المباراة كنا سيئين للغاية، لوكاكو كان بمقدوره أن يحرز هدفًا ويقلص الفارق، كان بإمكانه أن يعيد الفريق للمباراة ” .

واختتم ” مورينيو ” حديثه قائلًا: ” في النهاية، واجهنا فريق جيد للغاية، كلا الهدفين جاءا من كرات سخيفة، وصادفنا حظ سيء في الهدف الثاني، الهدف الأول كان نتيجة لعدة أخطاء برغم حقيقة أن كل شيء حدث بسرعة ” .