الصين تعتزم فتح طرق تجارية جديدة عبر القطب الشمالي
أعلنت الصين بشكل رسمي عن خطتها لفتح طرق تجارية جديدة عبر القطب الشمالي إلى الولايات المتحدة، حيث أصدرت بكين إعلاناً رسمياً بشأن تطوير ” طريق الحرير القطبية “، وذلك بعد أن أصدر مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، الكتاب الأبيض حول سياسة القطب الشمالي للدولة.
جاء ذلك في إطار السياسة الصينية الجديدة للبحث عن طرق مستحدثة لتطوير اقتصادها، وذلك بغرض استكشاف آفاق جديدة، ليصبح ” طريق الحرير القطبي ” الصيني جزءاً من برنامج ” الحزام والطريق ” ، والذي يشمل مشروعي ” الحزام الاقتصادي لطريق الحرير” و “طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين “.
وكشفت مصادر عن أن روسيا قد تدعم تطلعات الصين، بينما يظل ظهور الصين بالمنطقة غير محبذاً لدى الدول الاسكندنافية والولايات المتحدة.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1214 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا صحيح الاعتلال المناخى بالارض وفى خلال سنوات قليلة فقط من الان سوف يذوب كميات كبيرة من ثلوج القطب الشمالى بما يسمح بفتح ممرا مائيا مختصرا بالقطب الشمالى “ممر مضيق بيرنغ” ومضيق بيرنغ يفصل بين قارة آسيا وقارة أمريكا الشمالية تحديداً بين رأس ديجنيف في روسيا ورأس أمير بلاد الغال في ألاسكا وهو يصل بين بحر برينغ والمحيط المتجمد الشمالي هذا المضيق تم اكتشافه في المرة الأولى من طرف البحار الروسي سيمين إيفانوفيتش ديجنيف سنة 1648 وأبحر فيه من جديد الدنماركي فيتوس بيرنغ سنة 1728 وذوبان ثلوج القطب الشمالى بكثافة الان سوف يسمح بأستخدام تلك الطريق المختصرة جدا بين أسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية تلك الطريق سوف تسهل لفتح طرق تجارية جديدة عبر القطب الشمالي من أسيا “الصين واليابان وكوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وسوف تقلص عمل الطرق القديمة البحرية مثل رأس الرجاء الصالح وقناة السويس.