الصين تعتزم فتح طرق تجارية جديدة عبر القطب الشمالي

بكين(صدى):

أعلنت الصين بشكل رسمي عن خطتها لفتح طرق تجارية جديدة عبر القطب الشمالي إلى الولايات المتحدة، حيث أصدرت بكين إعلاناً رسمياً بشأن تطوير ” طريق الحرير القطبية “، وذلك بعد أن أصدر مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، الكتاب الأبيض حول سياسة القطب الشمالي للدولة.

جاء ذلك في إطار السياسة الصينية الجديدة للبحث عن طرق مستحدثة لتطوير اقتصادها، وذلك بغرض استكشاف آفاق جديدة، ليصبح ” طريق الحرير القطبي ” الصيني جزءاً من برنامج ” الحزام والطريق ” ، والذي يشمل مشروعي ” الحزام الاقتصادي لطريق الحرير” و “طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين “.

وكشفت مصادر عن أن روسيا قد تدعم تطلعات الصين، بينما يظل ظهور الصين بالمنطقة غير محبذاً لدى الدول الاسكندنافية والولايات المتحدة.