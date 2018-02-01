تراجع أسعار الذهب في ظل الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير

عادل الحربي(صدى):

سجلت أسعار الذهب، اليوم الخميس، انخفاضًا في مستوياتها، في ظل ارتفاع مؤشر الدولار و إبقاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على معدلات الفائدة دون تغيير.

وانخفض سعر الذهب للتسليم الفوري إلى 1340.87 دولار للأوقية بنسبة 0.32%، بينما تراجعت العقود الآجلة له تسليم أبريل بشكل هامشي عند 1344.7 دولار للأوقية بنسبة 0.1%.

وسجلت أسعار الذهب خلال شهر يناير ارتفاعًا لأكثر من 3%، محققه أفضل أداء شهري منذ أغسطس بدعم من ضعف الدولار.

وكان الاحتياطي الفيدرالي أعلن في آخر اجتماعاته، أمس الأربعاء، الإبقاء على الفائدة دون تغيير، ولكن بالرغم منذ ذلك إلا أن تعليقاته بشأن التضخم أشارت إلى الاتجاه نحو رفع تكاليف الاقتراض في مارس.