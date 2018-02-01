التحالف العربي: المملكة والإمارات هدفهما واحد

علي القحطاني (صدى):

أعلنت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة، عن التزام الأطراف اليمنية في عدن ببيان قيادتها، وعودة الهدوء إلى المدينة، مؤكدة أن الوضع الأمني أصبح مستقرًا.

وأضاف التحالف العربي في بيان لها، اليوم الخميس، أن هدف القوات الآن، هو ضمان أمن اليمن واستقراره وتجنب الفوضى، وكذلك حل الخلافات بين الفرقاء من أبناء الشعب اليمني، والحفاظ على كيان الدولة اليمنية.

وأكد التحالف العربي، أن وحدة الهدف والرؤية المشتركة بين المملكة والإمارات، وهو أمن اليمن واستقراره.

كما أشار، إلى أنه يقود جهود المصالحة بين الأطراف اليمنية؛ إيماناً منه بأهمية أمن اليمن واستقراره والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

ودعا جميع الأطراف بتغليب المصلحة الوطنية ووضعها فوق كل اعتبار، مطالباً اليمنيين بتجنب الخلافات الجانبية والضيقة والتركيز على الهدف الرئيسي.