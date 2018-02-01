بعد تكفله بحفل اعتزاله.. شكر وعرفان من ” أنور ” لتركي آل الشيخ

ماجد محمد(صدى):

تقدم اللاعب الدولي السابق فؤاد أنور، بالشكر والتقدير لرئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، وذلك نظير تكفله بحفل اعتزاله والمقرر عقده الجمعة القادمة، وذلك بعد 18 عاماً من مسيرته الكروية.

وكشفت مصادر عن قيام ” فؤاد أنور ” ، باستدعاء اللاعبين الحاليين بهدف أجل الخروج بشكل مميز، أما اللاعبون القدامى فيكون من الصعب تواجدهم في هذه المناسبة، وذلك لتفادي الإحراج لعدم نسيان أياً منهم.

و أعرب ” أنور ” عن عرفانه وتقديره لرئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، لتكفله بحفل اعتزاله، لافتاً لأنه قد تم اختيار يوفنتوس وملعب الجوهرة للاعتزال، لكنه قرر فيما بعد التغيير للنادي الأهلي المصري، وذلك لسبب لا يعلمه جيداً إلا تركي آل الشيخ، ولا يمكنه الإفصاح عنه – على حد تعبيره.