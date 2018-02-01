الرياضة تحمي من 13 نوعا من السرطان

برلين(صدى):

أكدت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان أن الرياضة مهمة جدا في البرنامج اليومي للإنسان، وذلك لفوائدها العديدة، بالإضافة إلى أنها تحد من خطر الإصابة بـ 13 نوعاً من السرطان، مثل سرطان الأمعاء والثدي والغشاء المخاطي للرحم.

ولذلك أوصي مجموعة من الأطباء بضرورة ممارسة الرياضة بمعدل لا يقل عن 5 أيام في الأسبوع لما لا يقل عن 30 دقيقة كل مرة، مع مراعاة ممارستها حتى التعرق بعض الشيء، حتى تنشط عملية الأيض.

كما أن الرياضة تعمل على تقوية جهاز المناعة وبالتالي تثبيط العمليات الالتهابية في الجسم.

وفي سياق متسق تُدعم ممارسة الرياضة أيضاً مرضى السرطان أثناء العلاج، وأثبتت الدراسات حديثًا، أن الأنشطة الحركية تتمتع بتأثير إيجابي على مسار المرض، ما يساعد على تحسين جودة حياة المرضى، والحد من الآثار الجانبية.