بالفيديو.. دب قطبي يلهو مع كلب

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو غريب لدب قطبي يتودد إلى كلب صغير ويلعب معه.

وأوضح صاحب الفيديو أنه تواجد في المنطقة للبحث عن الدببة القطبية لتصويرها، لكنه صادف المشهد غير العادي.

وقال إنه انتظر بعض الوقت ليستكشف الوضع، خاصة أنه وردت تقارير عن قيام الدببة بقتل الكلاب، حيث بدا الدب يرغب في اللعب مع الكلب رغم أنه قويا وضخما بالنسبة للكلب.