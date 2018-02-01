بالفيديو.. دب قطبي يلهو مع كلب
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو غريب لدب قطبي يتودد إلى كلب صغير ويلعب معه.
وأوضح صاحب الفيديو أنه تواجد في المنطقة للبحث عن الدببة القطبية لتصويرها، لكنه صادف المشهد غير العادي.
وقال إنه انتظر بعض الوقت ليستكشف الوضع، خاصة أنه وردت تقارير عن قيام الدببة بقتل الكلاب، حيث بدا الدب يرغب في اللعب مع الكلب رغم أنه قويا وضخما بالنسبة للكلب.
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 1132 ] نشر منذ 2 ساعتين
وه يابعد عمري والله يازينهم يهبلون وش ها الحنان والوفاء
برغم من ضخامه الدب
سبحان الله ❤️
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3619 ] نشر منذ 2 ساعتين
صورهـ معبرهـ جداً جداً مع التحية
لجميع كارهي فقة الإنسانية والمحبة والتعايش