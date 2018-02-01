آل جابر: الاتحاد بين المملكة والإمارات أفشل أبواق الفتنة في عدن

فهمي محمد(صدى):

أكد محمد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين، أن الوفد العسكري والأمني من قبل المملكة والإمارات الذي وصل إلى عدن أمس الأربعاء، أعاد الهدوء والأمن إلى العاصمة المؤقتة.

وأشار ” آل جابر ” ، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى أن أبواق الفتنة فشلت وانتصرت الحكمة في النهاية، بعد أيام من الاشتباكات بين قوات عيدروس الزبيدي، وقوات الحماية الرئاسية.

يذكر أنه قد وصل وفد عسكري وأمني رفيع المستوى من السعودية والإمارات، إلى عدن أمس الإثنين؛ للتعرف على استجابة الأطراف المعنية لقرار قيادة التحالف بوقف إطلاق النار، وعودة الاستقرار.