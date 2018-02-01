” نجم للتأمين ” توفر وظائف فنية وإدارية للنساء

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة نجم ” لخدمات التأمين ” أمس الأربعاء، عدة وظائف فنية وإدارية شاغرة للنساء، عبر رسائل الجوال، حيث تشمل الوظائف التخصصات التالية:

– أخصائيات تقييم أضرار حوادث.

– محاسبات.

– محللة مالية.

يذكر أن شركة نجم تعمل على عدة برامج تدريبية، منها تدريب النساء على ممارسة ” عمل أخصائية تقييم الأضرار ” ، وذلك فيما يخص حوادث المركبات التي يكون أحد طرفيها إمرأة، وذلك بعد حلول موعد السماح للنساء بالقيادة.

وأعلنت الشركة عن عدد من الشروط الواجب توافرها بالمتقدمات الراغبات في الالتحاق بالدورات التدريبية، أبرزها أن يكنَ حاملات لدرجة البكالوريوس والدبلوم في تخصصات عدة، وذلك تمهيداً لتوظيفهن بفروع الشركة بالوظائف الإدارية.

أما بالنسبة لتقييم الحوادث، فسيتم في مراكز التقييم المعتمدة، كما أنه من المقرر أن يتم قصر عمل أخصائيات تقييم الأضرار للنساء على المباشرة المرورية التي تكون المرأة طرفاً فيها.