” مكافحة الشائعات ” تكشف صحة ظاهرة ” تعامد القمر حول الكعبة “

عادل الحربي (صدى):

أعلنت هيئة مكافحة الشائعات، اليوم الخميس، صحة الرسالة المتداولة سنويًا بعنوان ” عاجل تعامد القمر حول الكعبة ظاهرة لا تتكرر إلا كل 100 ألف عام “.

وأوضحت الهيئة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذه الرسالة غير صحيحة، لافته إلى انه تم فيها مزج الطابع الديني والفلكي، ما أدى إلى انتشارها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن مصطلح ” التفاف القمر حول الكعبة ” غير صحيح ويوحي بدوران القمر في دائرة مركزها الكعبة، بينما في الحقيقة يتحرك القمر في السماء من الأفق الشرقي ومن ثم مرتفعًا ويعود ليغرب في الغرب.

كما أضافت أن هذه الإشاعة تستهزء بالدين، محذرة من إعادة نشر الرسالة مرة أخرى في حالة وصولها إلى هاتفك، حيث أعاد البعض نشرها بحسن نية.

وجاء في نص الرسالة المتداولة ” الليلة الساعة 2:25 صباحا سيلتف القمر حول الكعبة والسماء سيكون لونها بحري، هذه اللحظة لحظة قبول وهذه اللحظة تأتي مرة كل 100 ألف سنة. ويستجيب الدعاء من ساعتها حتى طلوع الفجر “.