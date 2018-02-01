المملكة لا تمانع المشاركة في إعادة إعمار العراق.. وإيران استغلالية

نايف السالم(صدى):

أعلنت مصادر في الحكومة العراقية، عن إبداء القيادة بالمملكة تقبلها المشاركة في دعم إعمار المدن العراقية، موضحة أن العائق الوحيد هو احتمالية أن يطال الفساد في العراق، الأموال المخصصة لدعم المدنيين في المدن.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر، أن إيران تجاول التهرب من عمليات إعادة الإعمار، حيث لم تتحدث القوى السياسية العراقية التي تدافع عن إيران، عن ضرورة دعم إيران لعمليات الإعمار.

وأوضحت المصادر، أن إيران تحاول استغلال عملية الإعمار في جتي الأموال من دول أخرى تشارك في العملية، من خلال إدراج شركاتها المتخصصة في البناء؛ للاستفادة من العقود التي ستبرم في عمليات الإعمار.

وانتقدت المصادر محاولات مليشيا الحشد الشعبي، لتشويه مواقف الدول الداعمة لإعادة الإعمار، وعلى رأسها المملكة، وذلك عبر إلقاء التهم عليهم جزافاً.