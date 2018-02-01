الفنان الشعبي كمال حمدي يخوض تجربة مشي مسافة 100 كم

نورة الشهري(صدى):

استطاع الفنان الشعبي كمال حمدي، أن يقطع مسافة قدرها 100 كم، إلى اليوم الخميس، وذلك خلال تجربة بدأت من مدينة تبوك إلى محافظة العلا، الإثنين الماضي؛ لدراسة مدى تأثير المشي عمليًا لمسافات طويلة في علاج مرض السكري.

وقال ” حمدي ” الذي عاني من مرض السكري منذ 18 عامًا أن ” هذا اليوم الرابع منذ بدء التجربة، والحمد لله الحالة الصحية العامة مستقرة، ولا أعاني أي مشاكل صحية، والمعنويات مرتفعة لإتمام التجربة إن شاء الله، وكذلك قياس السكر في معدلاته الطبيعية . ”

وجدير بالذكر، أن الفنان الشعبي أجرى العديد من التحاليل والفحوصات قبل أن يقوم بتجربته، كما وجّهت ” الصحة ” بأن يرافقه فريق طبي خلال رحلته، حيث سيتم قياس مستوى السكر لكل 10 كيلومترات يقطعها.