أكثر من 161 ألف مراجع لقسم الطوارئ بتخصصي الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أوضحت صحة الطائف أن طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف قدمت خدماتها لأكثر من 161946 مراجع ومراجعة خلال عام 2017.

وقد شهد القسم برامج وخطط تطوير أسهمت في تحقيق كفاءة عالية بالخدمات الاسعافية والعلاجية المقدمة بالمستشفى من خلال استحداث الية متابعة الكترونية Dashboard لمتابعة المريض وما يتعلق به لضمان خدمة سلسة وآمنة وتحسين مؤشرات الانتاجية والفاعلية ودوران السرير, كما تم تحسين آلية الفرز بما يضمن سلامة المريض ورضاه ويخدم العملية الصحية المقدمة له وللمراجعين, وأيضا تم ولله الحمد لله تحسين الوقت المطلوب للفحوصات المخبرية لمرضى الطوارئ بما يساعد في تقليل فترات الانتظار وتلقي العلاج والخدمة الصحية المناسبة، وكذلك تم إنشاء صيدلية الكترونية وعمل علامات توجيهية لتوجيه المريض وذويه لأماكن الخدمات المهمة بالقسم كما نجحت إدارة المستشفى في تقليل الوقت اللازم للاستشارات وتحسين أوقات الانتظار من التسجيل لرؤية طبيب الطوارئ ومن رؤية الطبيب لقرار الدخول لأقسام التنويم أو العناية المركزة أو الخروج أو التحويل.

وتشهد الطوارئ حالياً مشاريع تطوير وتوسعة حيث انتهت المرحلة الأولى بسعة 44 سرير وبنظام جديد يخدم المرضى وذويهم عن طريق النظام الكندي لفرز الحالات المرضية التي تستقبلها الطوارئ.