شاب بـ ” جازان ” يتبرع بإحدى كليتيه لشقيقه الأكبر
تبرع الشاب لسعودي الريثي، البالغ من العمر 21 عامًا، بإحدى كليتيه لشقيقه الأكبر، طالب كلية الهندسة بجامعة ” جازان ” ، علي الريثي، بعد إصابته منذ ثلاثة أشهر.
وقال ” الريثي ” ، أنه لم يحتمل رؤية أخيه وهو يصارع المرض وساعات الألم، خاصة بعد الغسيل، مضيفًا : ” لقد أثرت فيّ معاناة أخي، والوضع الصحي الذي يعانيه، وتدهور حالته الصحية والنفسية، وتراجع مستواه الدراسي؛ وهذا ما دفعني إلى التبرع له دون أي تردد ” .
يُذكر أن العملية أجريت يوم أمس، في مستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط، وذلك تحت إشراف فريق طبي أجرى الفحوص اللازمة للشقيقين، والتأكد من عدم وجود أي شيء يمنع عملية التبرع.
اترك تعليقاً