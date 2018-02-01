شاب بـ ” جازان ” يتبرع بإحدى كليتيه لشقيقه الأكبر

تركي السالم(صدى):

تبرع الشاب لسعودي الريثي، البالغ من العمر 21 عامًا، بإحدى كليتيه لشقيقه الأكبر، طالب كلية الهندسة بجامعة ” جازان ” ، علي الريثي، بعد إصابته منذ ثلاثة أشهر.

وقال ” الريثي ” ، أنه لم يحتمل رؤية أخيه وهو يصارع المرض وساعات الألم، خاصة بعد الغسيل، مضيفًا : ” لقد أثرت فيّ معاناة أخي، والوضع الصحي الذي يعانيه، وتدهور حالته الصحية والنفسية، وتراجع مستواه الدراسي؛ وهذا ما دفعني إلى التبرع له دون أي تردد ” .

يُذكر أن العملية أجريت يوم أمس، في مستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط، وذلك تحت إشراف فريق طبي أجرى الفحوص اللازمة للشقيقين، والتأكد من عدم وجود أي شيء يمنع عملية التبرع.