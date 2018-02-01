القوات السعودية تتصدى لمحاولات تسلل عبر الحدود وتقتل قيادي حوثي بارز

عادل الحربي (صدى):

تصدت القوات السعودية لمحاولات تسلل العناصر الحوثية إلى حدود المملكة، وذلك باستهدافها مركبات وثكنات تابعة للميليشيات لحظة محاولتهم إطلاق قذائف على نقاط رقابة عسكرية سعودية، ما أسفر عن مقتل قيادي بارز ومعه عشرات العناصر.

وأوضحت مصادر أن القيادي في الميليشيات، مبارك محمد محمد الزاهري حاول التسلل مع العشرات من العناصر الانقلابية باتجاه حدود المملكة حيث رصدته القوات السعودية وقتلته مع مرافقيه.

من جهة أخرى نفذ طيران التحالف غارات عدة على مديريات كتاف ورازح وتبة المهاشمة ووادي سلبه في محافظتي الجوف وصعدة ، كما استهدفت المدفعيات أوكاراً لعناصر الميليشيات قبالة جبل أضيق.