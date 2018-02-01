10 ملايين ريال غرامة على 101 مشروع دواجن لاستخدامهم الهرمونات والمضادات

علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، فرض عقوبات مالية على عدد من مشروعات الدواجن والثروة الحيوانية؛ لمخالفتهم أحكام نظام الثروة الحيوانية .

وأوضحت الوزارة أنه تم تطبيق الغرامة بقيمة 10 ملايين ريال على 101 مشروع دواجن، حيث ثبت استخدامهم للمضادات الحيوية والهرمونات خلال زيارات مفاجئة لمراقبي الأمن الحيوي في المديريات.

وأشار مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور إبراهيم قاسم، أنه تم توقيع غرامات على 39 مشروع دواجن بإجمالي غرامات 8.2 مليون ريال، بالإضافة إلى مخالفة 62 منشأة بإجمالي 1.7 مليون ريال.

كما أكد أن الوزارة تواصل جولاتها الرقابية والتفتيشية من خلال 125 مراقبًا موزعًا على جميع مناطق المملكة؛ للتأكد من التزام مشروعات الثروة الحيوانية بالاشتراطات حفاظًا على صحة المستهلكين.