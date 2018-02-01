” قارن ” يوضح الفرق بين سعر السلع الغذائية بعدد من الأسواق المركزية

حمود العنزي(صدى):

أوضح برنامج مقارنة الأسعار ” قارن ” ، التابع لجمعية حماية المستهلك، أن الفرق بين سعر السلة الغذائية الأساسية لدى عدد من الأسواق المركزية يصل إلى 42.21 ريال.

ومن الجدير بالذكر، أنه تم اختيار سلة السلع الغذائية الأساسية، وفقًا لكثرة تناولها حيث تضمنت 13 سلعة أساسية ” الزيت، الأرز، الدجاج، الحليب، السمن، الدقيق، البيض، المعكرونة، الفول، الشاي، الزبدة، الصلصة السعودية، السكر ” .

فيما تضمنت المقارنة 7 أسواق مركزية هي: ” السدحان، التميمي، لولو، كارفور، بنده، الدانوب ويورومارشيه ” ، كما أظهرت مقارنة أسعار السلع أن التغير في سعر دجاج مجمد دو ” 10 حبة 900 جم ” الأعلى بين الأسواق، حيث كان أعلى سعر له في ” يورومارشيه ” بـ 119.95 ريال، فيما كان أدنى سعر له في ” التميمي” بـ 102.85 ريال أي بفرق 17.1 ريال.

أما على صعيد آخر، فإن سعر زبدة المراعي ” 400 جم ” كانت الأكثر تقاربًا بين الأسواق، حيث بلغ أعلى سعر لها في ” كارفور” بـ 17.95 ريال، فيما كان أدنى سعر 15.75 في كل من ” التميمي ” و” بندة ” أي بفارق 2.2 ريال.