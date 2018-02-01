اليوم.. تحديد غلق أو تمديد تحديث بيانات المعلمين في نظام ” نور “

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، أنه سيتم تحديد قرار غلق نظام ” نور ” الخاص بتحديث بيانات المعلمين أو تمديده وفقًا للمطالب، خلال اليوم.

وكان عدد من شاغلي الوظائف التعليمية طالبوا بتمديد فترة تحديث البيانات الخاصة بهم على نظام ” نور ” ، حتى يتسنى لهم جميعًا التحديث.

يُذكر أن الوزارة دعت شاغلي الوظائف التعليمية في المدارس وإدارات التعليم وجهاز الوزارة من قبل، إلى تحديث بياناتهم على نظام نور قبل إغلاق خدمات النظام في 15/5/1439هـ ” اليوم ” ، لافته إلى أنه سيتم استكمال الإجراءات الإدارية مع الجهات ذات الاختصاص في حال عدم التسجيل.