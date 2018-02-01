مجفف ملابس يخنق طفل حتى الموت

متابعات(صدى):

لقي طفل يبلغ من العمر ” 5 سنوات ” مصرعه مختنقاً بعدما تسلل إلى مجفف ملابس وحبس نفسه بالداخل بينما والده ينام في مكان قريب.

وأعلنت وسائل إعلام يابانية تفاصيل واقعة ، مؤكده أن الطفل قفز داخل الجهاز الموجود في منزله في ساكاي بمحافظة أوساكا بجنوب اليابان، وأغلق الباب تلقائيا، ولم يكن هناك أي وسيلة للصبي للهرب دون مساعدة من الخارج، حيث استيقظ والده الذي كان ينام بجواره ولم يتمكن من العثور على ابنه.

وبمجرد أن أدرك أن طفله داخل مجفف الملابس، استدعى سيارة إسعاف، حيث تم نقل الطفل بسرعة إلى المستشفى لكن أعلن وفاته فور وصوله.