” إثريوم ” تواصل صعودها.. و ” بتكوين ” ترتفع لأعلى 10 آلاف

علي القحطاني(صدى):

قلصت العملة الرقمية ” بتكوين ” ، اليوم الخميس، خسائرها خلال هذا الأسبوع مرتفعة لأعلى 10 آلاف، في ظل مواصلة سلسلة تراجعها الكبيرة.

وهبطت ” بتكوين ” بنسبة 0.40% إلى 10125 دولار، بعدما هبطت أدنى 10 آلاف دولار في وقت سابق من الجلسة، كما انخفضت ” بتكوين كاش ” بنسبة 0.40% إلى 1475 دولار.

وواصلت ” إثريوم ” ارتفاعها في ظل هبوط باقي العملات، مسجلة 1155 دولارًا خلال جلسة اليوم بنسبة ارتفاع 3.55%، بينما تراجعت ” الريبل ” بنسبة 1.75% إلى 1.14 دولار.

ويشهد سوق العملات الرقمية هدوء في ظل انخفاض المخاوف بشأن تحركات المنظمين في كوريا الجنوبية، والتي سجلت على إثرها القيمة السوقية الغجمالية للعملات الرقمية أقوى خسارة شهرية على الإطلاق خلال يناير.