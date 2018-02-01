أبرزها زيادة وسائل منع الحمل.. 10 محاور لمواجهة الزيادة السكانية بمصر
كشفت وزارة الصحة المصرية، عن خطتها لمواجهة الزيادة السكانية لمدة 3 سنوات مقبلة، والتي شملت 10 محاور ضرورية.
وأوضحت الوزارة، أنها ستعمل على زيادة نسبة استعمال الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة إلى 70%، إضافة إلى زيادة استعمال وسائل منع الحمل طويلة المفعول إلى 15%، وعدد اللوالب إلى 1.6 مليون لولب بشكل سنوي.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستعمل على زيادة أعداد النساء المستخدمات لهذه الوسائل إلى 11 مليون سيدة سنوياً، والمستخدمات الجديدات إلى 1.6 مليون سيدة سنوياً.
كما ستعمل الوزارة على خفض نسبة الحاجات التي لا تلبي تنظيم الأسرة إلى 10%، إضافة إلى خفض نسبة الأميين إلى أقل من 10%، وبين الإناث إلى أقل من 15%، وخفض نسبة التسرب من التعليم الإعدادي إلى أقل من1%، وكذلك خفض نسبة البطالة بين الإناث إلى أقل من 15%.
من جانبه، صرَّح نائب وزير الصحة، الدكتور طارق توفيق، بأنه سيتم البدء في تنفيذ الخطة في 10 محافظات.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 39 دقيقة
سبحان الله دول مثل الصين تعدادها مليار ونصف المليار نسمة وتشجع المواطنين على الانجاب وألغت قانون الطفل الواحد ” الصين تنهي سياسة “الطفل الواحد” وتسمح بإنجاب طفلين وأعلنت الصين رسمياً فى 2015 وضع حد لسياسة الطفل الواحد والسماح لكل عائلة صينية بإنجاب طفلين وفق ما أفاد به بيان صادر عن الحزب الشيوعي الصيني ونقلته وكالة أنباء الصين الجديدة ويأتي هذا القرار التاريخي بعد سنتين على تليين هذه السياسة بالسماح للصينيين بإنجاب طفلينوأكثر إذا كان أحد الوالدين ابناً وحيداً. ومصر تعدادها 100 مليون وتريد الحد من الانجاب لمواجهة الزيادة السكانية لمدة 3 سنوات مقبلة !!!
من الصح ؟ دولة مليار ونصف المليار وتريد المزيد من الاطفال ودولة 100 مليون ولاتريد المزيد من الاطفال ؟؟؟