أبرزها زيادة وسائل منع الحمل.. 10 محاور لمواجهة الزيادة السكانية بمصر

القاهرة(صدى):

كشفت وزارة الصحة المصرية، عن خطتها لمواجهة الزيادة السكانية لمدة 3 سنوات مقبلة، والتي شملت 10 محاور ضرورية.

وأوضحت الوزارة، أنها ستعمل على زيادة نسبة استعمال الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة إلى 70%، إضافة إلى زيادة استعمال وسائل منع الحمل طويلة المفعول إلى 15%، وعدد اللوالب إلى 1.6 مليون لولب بشكل سنوي.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستعمل على زيادة أعداد النساء المستخدمات لهذه الوسائل إلى 11 مليون سيدة سنوياً، والمستخدمات الجديدات إلى 1.6 مليون سيدة سنوياً.

كما ستعمل الوزارة على خفض نسبة الحاجات التي لا تلبي تنظيم الأسرة إلى 10%، إضافة إلى خفض نسبة الأميين إلى أقل من 10%، وبين الإناث إلى أقل من 15%، وخفض نسبة التسرب من التعليم الإعدادي إلى أقل من1%، وكذلك خفض نسبة البطالة بين الإناث إلى أقل من 15%.

من جانبه، صرَّح نائب وزير الصحة، الدكتور طارق توفيق، بأنه سيتم البدء في تنفيذ الخطة في 10 محافظات.