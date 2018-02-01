روسيا تحذر من احتمال انتشار أسراب الجراد خلال بطولة كأس العالم المقبلة

موسكو(صدى):

حذرت الحكومة الروسية من احتمال انتشار أسراب الجراد خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.

وقال مدير قسم حماية الزراعات في وزارة الزراعة الروسية، بيتر تشيكماريف ” العالم أجمع سيحضر إلى هنا وملاعب كرة القدم خضراء والجراد يعشق العشب الأخضر “.

وأضاف الخبير الروسي في تصريحات نقلتها عنه وكالة ” تاس ” للأنباء ” روسيا تعلمت بقدر ما كيفية مكافحة الحشرات، ولكن هذا العام قد تتفجر فضيحة ” ، مشيرًا إلى أن هذا الأمر قد يتسبب في إحراج دولته. وطالب تشيكماريف، المسؤولين عن الزراعات رعاية أراضيهم بشكل جيد من أجل تفادي إحراج الدولة أمام المجتمع الدولي.

يشار إلى أن الحشرات تنتشر بشكل كبير في مدينة فولجوجراد، إحدى مقرات استضافة مباريات المونديال، وفي أماكن أخرى أيضًا بجنوب روسيا. وتستضيف روسيا هذا العام لأول مرة منافسات المونديال، حيث ستقام البطولة، التي يشارك بها 32 دولة، في الفترة ما بين يومي 14 يونيو و 15 يوليو المقبلين في 11 مدينة روسية.