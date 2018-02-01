استمرار ارتفاع أسعار النفط في ظل زيادة الالتزام باتفاق ” أوبك “

عادل الحربي(صدى):

سجلت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، ارتفاعًا ملحوظًا، مواصلة صعودها، في ظل استمرار العمل باتفاق “أوبك ” وزيادة التزام الدول المشاركة به,

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل إلى 69.0 دولار للبرميل بنسبة 0.25%، كما ارتفعت عفود خام نايمكس إلى 64.86 دولار بنسبة 0.2%.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلنت، أمس الأربعاء، ارتفاع انتاج الولايات المتحدة من النفط خلال نوفمبر، متجاوزًا 10 ملايين برميل يوميًا، ليسجل أعلى انتاج منذ 1970م.

وبلغ معدل التزام المنتجين باتفاق ” أوبك ” لخفض الانتاج 138% مرتفعًا من 137% في ديسمبر الماضي، كما ارتفع انتاج ” اوبك ” خلال يناير المنقضي.