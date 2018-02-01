محكمة أمريكية: ” تويتر ” برئ من قتل متقاعدين بالأردن

واشنطن(صدى):

قضت محكمة استئناف اتحادية بأحد المدن الأمريكية، ببراءة موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، من المساهمة في مقتل متقاعدين أمريكيين في هجوم لتنظيم ” داعش ” الإرهابي بالمملكة الأردنية.

وكانت أسرتا المتقاعدين، قد اتهمتا ” تويتر ” ، بتحملها مسؤولية مقتلهما؛ لعدم منع التنظيم الإرهابي من استخدام خدماتها، فيما أكدت محكمة استئناف اتحادية بمدينة سان فرانسيسكو عدم صحة هذا الأمر.

وأيَّد القرار الذي صدر من المحكمة، حكماً صادراً في أغسطس 2016، بعدم إثبات أسرتي المتقاعدين، أن مقتلهما في نوفمبر2015 بمركز لتدريب الشرطة بالعاصمة الأردنية عمان، مرتبط بمواد دعائية نُشرت على ” تويتر ” للتنظيم.