محاكمة رئيس بلدية فرعية بجدة بتهمتي سوء الاستعمال الإداري والتزوير

نايف السالم(صدى):

تستعد المحكمة الإدارية بحافة جدة، لمحاكمة رئيس بلدية فرعية، بتهمتي سوء الاستعمال إداري والتزوير، وذلك خلال الفترة القادمة.

وكان أحد موظفي الحكومة، قد تقدم بشكوى إلى هيئة الرقابة، بشأن الخصم من راتبه من قبل مرجعه الوظيفي، رغم حضوره والتزامه بدوام العمل.

وقال الموظف في شكواه، إنه بمراجعة المشرف أبلغه بوجود غياب عليه في أحد الأيام؛ لذلك تم الخصم من راتبه.

وأظهرت نتائج التحقيقات، أن رئيس البلدية هو من قام بشطب توقيع الموظف، رغم أن الموظف بحث عنه قبل الخروج، ولم يجده على مكتبه، وأبلغ مدير مكتبه أن لديه ظرفًا طارئًا يستلزم خروجه.

كما بيَّنت النتائج، أن رئيس البلدية أتلف ورقة دفتر الحضور في أحد الأيام التي سبقت التحقيقات، بينما شهادات زملاء الموظف أثبتت حضوره الدوام وأنه لم يستأذن إلى عند الساعة الـ11 من هذا اليوم.