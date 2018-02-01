وزير التنمية البريطاني يستقيل لتأخره 5 دقائق عن جلسة برلمانية

لندن(صدى):

وصل وزير الدولة للشؤون الدولية والتنمية البريطاني، اللورد مايكل بايتس، مقر مجلس اللوردات متأخرًا بضع دقائق عن موعد الجلسة التي كانت مخصصة للاستماع إلى أسئلة البرلمانيين، ورد أعضاء الحكومة المعنيين عليها.

ولكن ” بايتس ” لم يصل في الموعد المحدد للرد على سؤال للبارونة روث ليستر، ما اضطر رئيس كتلة المحافظين في مجلس اللوردات البارون جون تايلور، للرد على أسئلة زميلته البارونة نيابة عن الوزير الذي وصل بعد بداية الجلسة ببضع دقائق.

واعتذر ” بايتس ” بعد وصوله عن تأخره غير اللائق في الحضور إلى المجلس والاستماع إلى أسئلة اللوردات ما يُمثل سلوكًا مرفوضًا يستوجب الاستقالة، قبل أن يحمل ملفاته ويُغادر المجلس مقدمًا استقالة فورية.