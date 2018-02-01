بلدية الشرائع الفرعية بمكة تضبط وتصادر أكثر من نصف طن مواد غذائية

نايف السالم(صدى):

ضبطت الفرق الرقابية ببلدية الشرائع الفرعية بمكة المكرمة اليوم (4) أحوش شعبية تُدار من قبل عمالة مخالفة يقومون بإعداد وتجهيز المأكولات والأطعمة بطرق عشوائية وغير مستوفية للاشتراطات الصحية وتوزيعها لعدد من المطاعم في نطاق البلدية، حيث تم على الفور مصادرة محتوياتها وإغلاقها.

وأفاد رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس فهد بن مرزوق البشري أنه تم ضبط كميات كبيرة من الأطعمة المستخدمة في الإعداد والتحضير والتجهيز بلغت كمياتها الإجمالية ما يقارب (700) كيلو، شملت (200) كيلو لحوم و(350) كيلو خضروات مشكلة و(50) كيلو سمك و(80) كيلو سلاطة معدة، إضافة إلى مصادرة (50) قطعة من أدوات الطبخ و(3) أنابيب غاز و(3) بوتوجازات وكميات كبيرة من والأواني غير الصالحة للاستخدام كما تم ضبط عمالة لا تحمل شهادات صحية وتم تحويلهم للجهات المختصة لتطبيق الأنظمة بحقهم.

ودعا رئيس البلدية المواطنين والمقيمين، الإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق عمليات الأمانة “940”؛ ليتسنى اتخاذ اللازم في حينه، والقضاء على الظواهر السلبية، ورفع مستوى الإصحاح البيئي، مؤكداً أن مراقبي البلدية يواصلون جهودهم على مدار الساعة؛ للقضاء على مثل هذه المخالفات، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكّل خطراً على صحة وسلامة المواطنين.