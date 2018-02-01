مكافأة مالية كبيرة لتحفيز لاعبي الأهلي قبل ” الديربي “

نواف السالم(صدى):

أعلنت إدارة النادي الأهلي، رصد مكافأة مالية كبيرة للاعبين في حال الفوز على الاتحاد ضمن قمة منافسات الجولة الـ20 من دوري المحترفين، والعودة إلى المنافسة على الصدارة مرة أخرى.

وأوضح النادي أن هذه المكافأة تأتي تحفيزًا للاعبين معنويًا؛ لمواصلة تحقيق الانتصارات والظهور بشكل أفضل في المباريات المقبلة.

واجتمع مدرب الفريق الأوكراني سيرجي ربيروف، أمس الأربعاء، مع اللاعبين؛ حيث ناقش معهم الكثير من الامور الفنية وخاصة الأخطاء التي وقعوا فيها أثناء مواجهة الشباب الماضية بالرغم من فوزهم بنتيجة 2-3.

وشهدت تدريبات الفريق، مساء أمس، مشاركة اللاعب المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأسترالي مارك ميليغان، الذي وقع العقد الاحترافي صباح أمس؛ لتجهيزه لمواجهة ” الديربي ” أمام الاتحاد يوم الأحد المقبل في قمة منافسات الجولة الـ20 من دوري المحترفين.