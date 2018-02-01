إتحاد كرة القدم يستبعد سامي الجابر من منصبه

ماجد محمد(صدى):

يعزم الإتحاد السعودي لكرة القدم على تعيين بندر قطان بمنصب عضوية لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الآسيوي، وذلك على أن يكون بديلاً لـ” سامي الجابر ” في مجلس الإدارة، حيث كان قد تم استبعاده من عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة والإدارة التنفيذية الأسبوع الماضي.

وكشفت مصادر عن أسباب استبعاد ” الجابر” عن منصبه، حيث أشارت لعدم قيامه بعمله بالشكل اللازم في المسابقات الآسيوية، إضافة إلى عدم قدرته على التواصل بشكل متميز مع اتحاده المحلي.

يذكر أن اتحاد الكرة كان قد بدأ في إجراءات تغيير الجابر من اللجنة بعد أقل من شهرين من تقلده لمنصبه، إلا أن اتحاد الكرة يعمل حالياً على تغيير جديد يضمن به وجود أعضائه في عدة لجان حتى نهاية الدورة الحالية للإتحاد مع بداية عام 2019م.