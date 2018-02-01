بالفيديو.. رد فعل صادم لفتاة بعد إنهاء تمارينها الرياضية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد رد فعل فتاة حسناء بعد ممارستها التمارين الرياضية.
أظهر مقطع الفيديو الفتاة وهي تسير بجانب مدربها بعد ممارستها التمارين الرياضية حيث يبدو أنها المرة الأولى لها، وفجأة لم تتمكن من السير وراحت تسقط على الأرض وكلما حاولت النهوض راحت قدمها تهتز وسقطت مرة أخرى.
حالك بعد تمرينة الرجل :Dاتشلت دى ولا اية 😀 :D#اتحاد_جيم_العرب
Posted by اتحاد جيم العرب on Saturday, January 27, 2018
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2340 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب مافيه عندكم طبيب
الحربي[ عدد التعليقات: 535 ] نشر منذ 53 دقيقة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، متعودة على الراحة التامة ، تقل ماعمرها مارست الرياضة .
عموماً ، كل طيحة بتعليمة ؛ علشان من الْيَوْمَ ورايح تُمارس الرياضة ولو على الخفيف 😂😂😂😂😂😂
وتقوي رجليها وركبها ؛ قبل مايفوت الفوت ثم بعدها ماغير تقوم وتخثع ، وتقوم وتخثع 😂😂😂😂😂😂😂
مع وافر المحبة .