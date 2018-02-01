بالفيديو.. رد فعل صادم لفتاة بعد إنهاء تمارينها الرياضية

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد رد فعل فتاة حسناء بعد ممارستها التمارين الرياضية.

أظهر مقطع الفيديو الفتاة وهي تسير بجانب مدربها بعد ممارستها التمارين الرياضية حيث يبدو أنها المرة الأولى لها، وفجأة لم تتمكن من السير وراحت تسقط على الأرض وكلما حاولت النهوض راحت قدمها تهتز وسقطت مرة أخرى.